Charles FÉVAL

Billettique

-----------

Implémentation de plusieurs projets internationaux de billettique, en partenariat avec divers grands acteurs du marché.

Développement de l'offre commerciale billettique - travail sur divers sujets d’innovation à partir de l’expérience client, des tendances dans les demandes du marché, et d’une veille technologique et métier autour du transport et de la billettique.



Architecture Applicative

------------------------

Architecte applicatif de solutions basées sur des technologies Microsoft : Bases de données, Business Rules Management Systems & Complex Event Processors, SOA/EAI/ETL, SaaS & architecture multi-tenant, Business Activity Monitoring, ERP – gestion client, gestion d’ordres & de production, finance, portail d’entreprise, Master Data Management, gestion d’utilisateurs.



Management

----------

Chef d’équipe pendant plusieurs années, pour des équipes diverses (analyse, conception, développement) basées en France, et en Inde. Coordination avec les équipes sur site client. Expert pour les équipes de développement en architecture applicative, conception et développement. Estimation des coûts, gestion des risques, reporting opérationnel.



Qualité

-------

Utilisation quotidienne de la méthodologie Accenture. Mise en place d’un système de gestion de traçabilité entre les cas d’utilisations, les besoins, les composants, et les tâches de conception & développement grâce à Microsoft Team Foundation System.



Langues

-------

Anglais, Courant (pratique professionnelle quotidienne depuis jan. 2007 – TOEIC 2007 : 905)

Français, Maternel



Mes compétences :

Architecture

Billettique

Consulting

Transport

Travel