Cyril KRIEF

En charge du développement commercial de l'entreprise 6ixtes PARIS.



Notre société s'est spécialisée dans la conception d'appareillages électriques haut de gamme. Volontairement innovantes chacune des créations de 6ixtes décline le luxe dans les objets de tous les jours.

Par notre souplesse d'adaptation, au carrefour entre nos clients, les techniques modernes et l'artisanat, 6ixtes fait l'union entre ces trois mondes et crée ainsi pour vous des produits qui répondent à vos attentes.

Sobriété, pureté des lignes, choix des matériaux et savoir faire souligneront l'harmonie de vos décors intérieurs jusque dans les moindres détails. Lorsque l'anodin devient beau, lorsque le simple interrupteur devient objet vous êtes entrés dans le monde de 6ixtes.



Facebook : http://www.facebook.com/6ixtesParis

Website : http://www.6ixtes.com



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Négociation commerciale

Prospection internationale

Développement international

Communication