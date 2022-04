Cyril LACHAISE

Riche d'une expérience de 21 ans dans l'hôtellerie (économique et de luxe) j'ai forgé mon savoir faire auprès de personnes (gérants et collègues) qui m'ont permis d'avancer et d'évoluer dans ce milieu. Aujourd'hui suite à mon expérience je suis fort d'un potentiel relationnel, d'une connaissance accrue du tourisme et de l'hôtellerie d'aujourd'hui et des nouvelles normes.

Je mets également tout en oeuvre pour fidéliser une clientèle. Je respecte les budgets qui me sont alloués et de les optimiser.



Mes compétences :

Yeald Management

Microsoft Office

Microsoft Excel

Intranet

Ressources humaines

Prospection commerciale

Négociation commerciale

HACCP

Gestion des stocks