Cyril LAFON

Je suis né à Saint Yrieix la Perche, petite ville de Haute Vienne en 1974. Pendant mon parcours académique, j'ai obtenu en 1995 une maîtrise de Physique dans le cadre d'un échange entre l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (France) et l'Université de Montréal (Canada). J'ai poursuivi mes études par un doctorat de Génie Biologique et Médical de l'Université Lyon 1 obtenu en 1999. J'ai effectué ensuite un séjour post-doctoral de deux ans à l'Applied Physics Laboratory de l'University of Washington à Seattle. Je travaillais là-bas sur l'utilisation des ultrasons de puissance pour l'hémostase. J'ai été recruté à l'INSERM comme Chargé de Recherche en 2002 et affecté au laboratoire d'application des ultrasons à la thérapie à Lyon. Ma recherche actuelle est centrée sur le développement de dispositifs ultrasonores thérapeutiques pour l'ablation thermique et la délivrance ciblée de drogues. J'ai été promu directeur de recherche en 2010.