Cyril LAMARQUE

• Spécialiste Intégration système dans l'industrie Broadcast (TV) (Indépendant)

- Chef de projets, Responsable de site, Consultant technique et fonctionnel dans l'industrie Broadcast depuis 8 ans pour Avid Technology and IBM Global Business Services (de nombreuses missions chez de grands Broadcasters comme TF1, Canal+, Sky, Aljazeera, Eurosport, SuperSport, RTBF, M6, Arté, RTVE, etc...)

- Large expérience dans l'intégration de solutions complexes avec de nombreux interfaçages entre différents produits des leaders du marché (Avid, Harris, Omneon, EVS, IBM, Harmonic-Rhozet, Telestream, etc.)

- Maîtrise des compétences techniques dans les domaines de la Production, Storage, Media et Asset Management (PAM et MAM) et MediaFlow associés ainsi que de la gamme complète de solutions Avid

- Bonnes connaisances des systèmes et technologies de Newsroom / Playout / Automation / Archive



• Service Tecnique et Support Client

- 7 ans d'expérience au bureau européen d'un éditeur/constructeur de solutions Vidéo et Multimédia (Société Américaine)

- Longue pratique des relations dans un cadre international avec des interlocuteurs éloignés, à mettre en application opérationnelle la stratégie fixée par la maison mère et à gérer la relation client (revendeurs / distributeurs) au niveau européen.

- Culture du service à destination de professionnels.



• Etudes universitaires en Cinema et Audiovisuel, complétées par un Master en IT et gestion des Systèmes d'Information en 2005.



• Langues: Français / Anglais / Espagnol



Mes compétences :

Asset management

Automation

Avid

Broadcast

Hi tech

Intégration

Management

Média

Media Asset Management

Media Management

Production

Service client

Service client technique

Support

Technique

Video

Webservices

Workflow