Cyril LARDÉ-POLLÈS

Après une quinzaine d'année dans le développement d'application web, j'ai décidé de donner un tournant à ma carrière en partant vivre en Argentine pour me spécialiser dans le web marketing. De retour en France, pour fonder une famille, je transforme ma carrière pour vivre de ma passion : le spectacle !



Je crée une salle de café-théâtre : Le Toucan. Utilisant mes compétences de web marketing, la salle gagne en notoriété et devient un lieu incontournable de la côte d'azur. A l'écoute de nouvelles opportunités, je travaille pour développer mon business.



Mes compétences :

MySQL

SAP

PHP

SQL Server

C + +

.NET

SQL

Google

Marketing

Web marketing

Chef de projet

CRM

Web

ASP

Internet

Microsoft