Cyril LAVAUD

Passionné par la Recherche, la Chimie, et les diverses applications dans des domaines variés comme le Nucléaire, la Pharmacie et les Polymères, je suis prompt à parfaire mes connaissances et mon savoir faire au sein d'une équipe scientifique et pluridisciplinaire. La Recherche au profit des personnes et des entreprises innovantes représente pour moi un grand intérêt. Je me plais ainsi à intégrer un environnement épanouissant qui permet le développement et l'aboutissement de différents projets.



Mes compétences :

Gestion de projet

Environnement

Energie

Chimie analytique

Esprit d'équipe

Chimie verte

Communication

Management

Chimie des matériaux

Caractérisation des matériaux