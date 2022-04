Cyril LEDIEU

Marketing et Commercial :

• Support commercial GD : mise en place des référencements, rédaction d’offres commerciales régionales et nationales, gestion de portefeuille clients (centrales, grossistes, distributeurs et magasins)

• Conception, suivi et mise en place d’opérations promotionnelles : formations, suivi des ventes ; gestion des stocks de primes, commandes aux fournisseurs, back up avec les différents intervenants

• Recherche et développement de nouveaux produits et de nouvelles gammes

• Elaboration, réalisation et impression des tarifs et des matrices d’analyse et de calcul des marges, prix d’achat, objectifs. Suivi des ventes en volume et en valeur, analyse des rotations.

• Lecture, analyse et synthèse de panels Nielsen,

• Réalisation d’outils d’aide à la vente et de suivi des commandes pour la force de vente,

• Salons professionnels en France et en Chine (Foire de Canton, Equipauto, Vinitech)

• Réunions de réflexion pour la mise en place de stratégies globales ou d'opérations ponctuelles de communication.



Communication :

• Conception, rédaction et réalisation de supports de communication interne et externe : identité visuelle, fax, lettre à en-tête, catalogue produits, packagings, fiches et dossiers techniques, diaporamas, annonces presse, affiches, mailings

• Relations presse ; rédaction et envois de communiqués

• Conception, réalisation, mise en ligne et mise à jour de site web

• Elaboration, mise en place et suivi de budgets annuels de communication

• Gestion de la photothèque ; réalisation d’implantations type sur Spaceman Merchandiser

• Communication évènementielle : organisation de réunions, réceptions clients, séminaires, inaugurations de locaux, opérations de motivation et de sponsoring, commandes d’objets publicitaires, salons

• Mise en place de plans médias et rétro plannings ; gestion des relations avec les régies d'espaces publicitaires

• Relecture et traduction de supports de communication et de packagings produits pour l’adaptation au marché français

• Gestion d’un Service Consommateurs : réception des appels, gestion des litiges…

• Rôle d’interface avec les principaux fournisseurs : agences de communication et de promotion des ventes, transporteur, imprimeurs, prestataires logistiques, cartonniers, fabricants d’aérosols...



Logistique :

• Mise en place de procédures de suivi et d’optimisation du traitement, de la facturation et de la livraison des commandes.

• Mise en place d’une nouvelle organisation logistique délocalisée pour le traitement et le suivi des commandes – rôle d’interface entre le prestataire logistique, le transporteur et l’entreprise.

• Elaboration et suivi des procédures concernant la gestion des souffrances, l’identification des retours et l’indemnisation des litiges transport.



Mes compétences :

Publicité

Adobe Photoshop

Marketing

Communication

Gestion de projet

Web