Cyril LHOTELAIN

Bonjour,



A la recherche de compléments d'activités Je me permets de porter à votre connaissance mes compétences pour répondre à une demande de main-doeuvre ponctuelle et saisonnière dont vous pourriez avoir besoin et qui viendrait en complément de mon exploitation agricole et d'autres activités para-agricoles qui m'occupent seulement une partie de l'année.



Agriculteur 50 ans céréalier et éleveur d'ovins et de volailles sur une exploitation de 118 hectares ( habitation, corps de ferme et 54 ha en propriété, le reste en location ) cherche activité complémentaire agricole ou para agricole. Titulaire BEPA, BTA viticulture-oenologie, Titre de niveau III équivalent BTS commercialisation et distribution produits agricoles. Assistant marketing 1 an et expérimentateur 1 an firmes phytosanitaires, 4 ans cadre commercial coopérative d'approvisionnement viticole et vinicole, 21 ans agriculteur (céréales/ovins/volailles ) + activité para agricole complémentaire, expérimentation semis, suivis, récoltes d'essais, prélèvements de terre pour analyses, traitement de semences,... (80 jours/an).

Compétences nombreuses car passionné par l'agriculture. Travail soigné, sérieux et rigoureux. Autonome, observateur et courageux. Toujours envie d'apprendre.

J'étudie toutes propositions.

Je dispose d'un logement à proximité de Reims (51) et un dans l'Ain (01).



Merci de me répondre par Mail à l'adresse suivante : lhotelain.cyril@orange.fr

Ci-joint CV.