Cyril MARCHAND

Possédant une solide expérience dans le domaine de la Qualité, et des Essais, jai acquis, grâce à mes capacités d'analyse et de synthèse, une grande connaissance dans ces domaines, à savoir, définition de stratégie, méthodes et outils de suivi et de traçabilité.

Mes capacités relationnelles avec les différents acteurs mont permis dassurer un management transversal, un coaching d'équipes, appliqués à plusieurs sites de production internes et fournisseurs, pour atteindre les objectifs fixés.

Je souhaite aujourd'hui contribuer à pouvoir optimiser la performance de vos processus de qualité et ou dessais, assurer une veille technologique selon les certifications et exigences demandées, grâce à la maîtrise doutils d'analyse statistique ainsi que des techniques de contrôle.

J'ai, en outre la capacité de comprendre les enjeux et les problématiques d'une entreprise afin daider à apporter des solutions concrètes pour garantir l'amélioration des process de fabrication, procédures, avec les différents collaborateurs et services pour permettre de gagner en productivité et en efficacité et ainsi datteindre les objectifs fixés.

Mon enthousiasme et mon énergie me permettent de savoir fédérer et mobiliser une organisation autour d'un objectif commun ; ma rigueur, méthode dans le travail et mon sens de l'organisation d'atteindre cet objectif.



Mes compétences :

Audit

Formation management

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Assembly Lines

Continuous Improvement

Staff Development and Training

Human Factors and Ergonomics

Problem Solving

support audit

Internal Audit

Quality Management

Automatic Testing