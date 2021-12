Cyril PEUCH (CYRIL PEUCH)

Diplômé au grade de Master Grande Ecole (bac+5) en 2018 au sein de l'ESC Pau afin de valider académiquement mon expertise professionnelle, j'ai principalement évolué au sein de l'industrie du Service et Logistique internationale B2C/B2G/B2B en expatriation (13 années en Asie, Suisse, UAE et Europe de l'Est) à des postes de direction commerciale et de filiale, ainsi que Digital - externalisation des achats / avantages salariés puis sûreté des entreprises en mode SaaS en France.



En poste en qualité de Directeur d'agence / BU nord est dans l'ingénierie au sein d'ABMI.



Diplômé(e) de l'ESC Pau ? faisons grandir notre réseau grande école



Également auteur littéraire publié

Auteur/compositeur

Économiste pragmatique

Crypto investisseur

HPI