Cyril SANTANDER

Auparavant chez Jardin d'ulysse

Logisticien confirmé, j'exerce cette fonction depuis plus de dix ans au sein du Groupe Jardin d’Ulysse (fonction exercée au Siège social, basé à Rillieux la Pape). A ce poste j'ai développé une excellente connaissance du management sur toute la chaine logistique, ainsi que la gestion informatisée des stocks .

Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir les qualités inhérentes à ce métier : respect de la réglementation et de la sécurité, associés à un grand sens des responsabilités, de la rigueur et de l’organisation.