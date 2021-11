Cyril SARZIER

SARZIER CYRIL

523, Rue Les Granges

07300 ARRAS SUR RHONE

06.84.35.85.17.

email :cyrilsarzier@hotmail.fr



Formation et diplômes



2015 PARTNER KNX

2001 BTS Maintenance Industrielle (Lycée DIDEROT à LYON).

1999 Baccalauréat STI Génie Electrotechnique (Lycée BOISSY DANGLAS à ANNONAY).

1995 B.E.P.C. (Collège de MACHEVILLE à LAMASTRE).



Expériences professionnelles



Depuis le 01-07-08 dans l'entreprise ELECTRICITE MARGIRIER en tant que cadre du batiment.



01-02-06 au 30-06-08 C.D.I dans l'entreprise ELECTRICITE MARGIRIER en tant que technicien Dessinateur/projeteur au bureau d'étude.



11-08-02 au 31-01-06 C.D.I dans lentreprise CEWE COLOR en tant que technicien de maintenance.



10-02-02 au 10-08-02 C.D.D. dans lentreprise CEWE COLOR en tant que technicien de maintenance.



27-10-01 au 08-02-02 C.D.D. dans lentreprise CALIXTE PRODUCTEUR VX en tant que technicien de maintenance.



24-09-01 au 26-10-01 Contrat de mission dans lentreprise CALIXTE PRODUCTEUR VX en tant que technicien de maintenance :

- Dépannages des lignes de production, maintenance préventive et curative.



04-09-01 au 20-09-01 Contrat de mission dans lentreprise EXBRAYAT SA :

-Pose et raccordement des compteurs EDF, dérouler les cables.



26-12-00 au 02-01-01 C.D.D. dans lentreprise CHOMARAT FRERES :

-Saisie informatique maintenance.



Deux stages de maintenance effectués dans lentreprise CHOMARAT FRERES avec un projet à réaliser :

-Stage de 5 semaines en 2000(mise en place dune analyse vibratoire).

-Stage de 10 semaines en 2001(gestion des pièces détachées du magasin mécanique).



1994-2000 Saisonnier durant les moi de JUILLET/AOUT :

-Cerises, framboises, abricots, mures.



Mes compétences :

Courant fort

Courant faible

Devis

Études

KNX

AUTOCAD / DIALUX / ETS