Cyril WOLFANGEL

2020 -> Aujourdh'ui : Planeur stratégique et consultant numérique



Conseil en performance SEO, Cocon sémantique

Validation technique SI d'applications: Axes : Architecture, Sécurité, Data-Privacy, Infrastructure

Direction de projets Grand Compte.



2012 -> 2019 -> Directeur de projet, intégrateur et formateur TYPO3.

Réalisation d'audits, Aide au choix, Conseil,



Mes compétences :

Rédaction de Tutoriels

Chef de projet

Typo3

Directeur Technique

Directeur de projet informatique

Soir Search

Web Sémantique

Varnish

XML

XHTML

MySQL

Framework

Final Cut Pro

Cascading Style Sheets

Blogging

Audit

Apache WEB Server

AJAX

Suivi commercial et administratif

Animation de formations

Conférencier

Gestion de la relation client

Avant vente