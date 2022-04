Cyrille ALLIOUX

J'ai commencé chez véolia en tant que chef d'équipe.

puis j'ai participé à:

de 2002 à 2007 - optimisation du nouveau centre de tri de collecte sélectif (recherche de reglages sur crible à étoiles et trieurs optique)

de 2008 à aujourd'hui - gestion d'un centre de tri transfert (valorisation cartons, ferraille, bois classe A et classe B,placoplatre, PVC blanc, PVC gris)d'une plateforme de déchets verts,d'une plateforme de bois,d'une plateforme de DEEE,d'une plateforme de verre,d'une déchetterie dédiée aux professionnels, et d'un centre de tri de gravats(soit au total environ 65000T de déchets par ans).