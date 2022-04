Cyrille ARNOLD

Spécialiste dans le secteur des Systèmes d’Information d'aide à la décision, autrement dit, la Business Intelligence.



Mon but: concevoir, modéliser, réaliser et alimenter des entrepôts de données du type DataWarehouse et DataMart, afin de restituer l'information significative.



Aprés un superbe passage en Australie, je poursuis l’aventure en Allemagne pour de nouvelles experiences.





Want: Project Management, BI Projects, DWH Projects, Big Data, Data Science, Data governance, Data Mining, International company



Have: Prince2, Project coordinator, Data Warehouse, DataMart, Business Intelligence, R programming, ETL, OLAP, MDX, Reporting, BusinessObjects, Cognos, Microsoft Analysis Services, Data Mining, SQL Server, Oracle, SQL, Pl/SQL, Know-how, Analyze, Support, English, French, German.



Mes compétences :

Analysis

Businessobjects

Cognos

Data mining

Data warehouse

ETL

Microsoft Business Intelligence

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Olap

Oracle

Oracle SQL

Reporting

Support

R programmation

Business Intelligence

SQL

Data warehousing