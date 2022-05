Sabrina DAVOINE

Après plus de 5 ans dans les études économiques en tant que chargée d'études statistiques (2 ans au Centre d'Observation Économique de la CCIP et + de 3 ans à la Société Générale), j'étais à la recherche de nouveaux secteurs d'activité et très intéressée par le domaine du sport et des jeux.

Chose que j'ai trouvé au sein de la Française des Jeux en tant que contrôleur de paris sportifs.

J'ai eu, par la suite, l'opportunité d'évoluer en interne dans un métier qui m'as permis d'avoir une vue d'ensemble sur les différentes activités de l'entreprise.

J'occupe actuellement un poste qui satisfait mon goût prononcé pour les chiffres.



Mes compétences :

Reporting

Football

Business Objects

Base de données

Contrôle et surveillance paris sportifs

Sécurité des jeux