Sandrine ROL

Economiste, Responsable du service Produits éditoriaux et formation de la Direction générale adjointe, chargée des actions internationales et européennes de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France. Le service propose deux types de produits dédiés à l'accompagnement des entreprises à l'international.



1- Le site lexportateur.com, base de données réglementaires pour exporter dans plus de 175 pays. Découvrez toute la gamme de services en lignes proposés et les modalités d'abonnement sur http://www.lexportateur.com



2- La formation continue aux techniques du commerce international : une trentaine de thématiques au catalogue, qui s'adressent aux salariés, chefs d'entreprises, personnels en reconversion, etc. qui souhaitent maitriser l'import-export (Douane, moyens de paiement, Incoterms, transports, conduite des affaires, négociation, interculturel, etc.).

Formation inter-entreprises et sur-mesure.

Catalogue 2016 disponible sur http://www.international.cci-paris-idf.fr , rubrique "se former".



Mes compétences :

Économie

International

Exportation