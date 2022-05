Sandrine ROLLIN

Diplômée en documentation et forte d'une expérience de 10 ans dans ce domaine, j'ai enrichi mon parcours en suivant une formation à distance de webmaster.



Mon projet actuel consiste en la mise en place d'une base de connaissances des travaux du réseau des Chambres d'agriculture et du monde agricole.



Mes compétences :

Nouvelles technologies de l'information et de

Documentation

Documentaliste

Veille

Webmaster

Adobe Dreamweaver

SPIP

GIMP

Adobe Photoshop

PHP 5

Drupal

Joomla

Gestion de projet