Cyrille ASSIRE

Ce que j'aime faire, c'est étudier et définir l'expérience utilisateur : recueillir les besoins, bâtir l'architecture de l’information, concevoir des interfaces innovantes mobiles, web, responsives. Mettre en place des études utilisateurs. Suivre et encadrer la mesure et l'amélioration de l'expérience utilisateurs. Mettre en œuvre et piloter ces activités au sein d'une équipe UX.



✔ Études des besoins utilisateurs

Méthodes en lignes / physiques : brainstorming, persona, entretien, tri par carte, test d'arbre, questionnaire, [...]



✔ Expert des dispositifs digitaux multi-canaux



✔ Conception d’architectures de l’information et de wireframes interactifs

Logiciels : Axure, Maqetta, Visio, [...]



✔ Évaluation d’applications

Méthodes : Cognitive Walkthrough, test-utilisateurs, SUS, Righi, tests de désirabilité, [...]



✔ Management et gestion

Responsabilité RH d'équipe, suivi de KPI de production et business.



✔ Direction / gestion de projets [Facilitateur entre les métiers]





Mes compétences :

Ergonomie

Management

Conception

IHM

Usability

Gestion de projet

Web

Encadrement

Informatique

User Experience

Psychologie

UX design

Stratégie digitale

Expérience utilisateur

Test utilisateur

Ergonomie UX Design