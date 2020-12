Mélody PIGNAL (PIGNAL)

Bonjour,



Il y a tant de défis à relever - humainement vôtre - en associant l'authenticité des choses et des êtres, en faisant appel aux nouvelles technologies, et pourquoi pas en donnant une part d'originalité au montage de projets inter disciplinaires et transversaux.



Cela fait donc partie des raisons pour lesquelles, je souhaite me reconvertir professionnellement dans les domaines du numérique, de la culture, de la formation et du recrutement, après avoir enseigné ma passion musicale d'octobre 2008 à juin 2018.



Je pense pouvoir être en contact avec: des gens aux intérêts divers et variés (la transmission), aux intérêts spécialisés (linnovation), ainsi que des partenaires du monde de lentreprise (la valorisation), pour lesquels je minvestirai.



Fidèle aux valeurs qui m'animent depuis toujours (persévérance, tempérance et indulgence), j'ai fait des études longues qui m'ont permises d'effectuer un double parcours universitaire, et ce en obtenant deux MASTER complémentaires: à la fois en Théorie et Pratique des Arts - parcours: Musicologie (Recherche), et en Droit et Politique des Activités et des Professions artistiques (Professionnel)!



Quant à mes centres d'intérêt, ils sont nombreux car je me pose beaucoup de question: jaime écrire, dessiner, improviser et communiquer depuis toujours.



En parallèle, je doute souvent, mais je crois en la vie et la vérité vraie... Il faut bien apprendre à être endurant et à l'écoute dans ce monde, n'est-ce pas?



Mes compétences :

Anglais

Histoire de la musique et de l'art

Analyse musicale

Droit d'auteurs

Technique d'écoute

Chant choral

Musique Médiévale

Musique Ancienne

Formation Musicale

Numérisation

Créativité

Musique de film

Analyse de données

Méthodologie

Littérature française

Recherche documentaire