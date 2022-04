Amélie PIGNAL

Après 5 ans d'expérience professionnelle en tant qu'ingénieur en assistance à maitrise d'ouvrage dans le domaine du bâtiment (poste basé à Montreuil - 93), j'ai travaillé 18 mois à temps partiel aux services techniques de la mairie de Bourg-lès-Valence (20000 habitants- Drôme), comme chargée d'opérations, entre octobre 2012 et février 2014. Je suis actuellement en congé parental.

Ma première expérience professionnelle m'avait permis d'acquérir des compétences propres au domaine de la construction et du bâtiment mais également des compétences transversales en management de projets (gestion de budgets, de plannings), coordination de divers intervenants, applicables à d'autres secteurs que le bâtiment. Mon dernier poste m'a permis de faire du suivi de chantier (pilotage d'entreprises), de gérer les interfaces maîtrise d'ouvrage/utilisateurs/élus/maîtrise d'oeuvre. J'étais également chargée de faire appliquer les nouvelles règlementations concernant la qualité de l'air intérieur et le contrôle de l'eau chaude sanitaire (légionelles) dans les équipements publics communaux.



Mes compétences :

Conseil

Bâtiment