Cyrille AUGIER

Mon parcours professionnel étant fait de nombreuses expériences dans les secteurs de la vente et de la communication, de formation plutôt littéraire, j'ai souhaité évoluer vers un travail alliant connaissances historiques et artistiques et maîtrise de techniques manuelles. L'ébénisterie et la sculpture me menèrent à la conservation et la restauration d’œuvres d'arts.



Mes compétences :

Art

Sculpture

Sculpteur

Médias

Presse

Pédagogie

Animation radio

Empathie