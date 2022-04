Céline AUGIER

J'ai choisi mes études parce que j'aimais tout d'abord la littérature, puis les langues étrangères, l'art et les sciences.

Passionnée par la faune et la flore de ma région d'origine (sud-ouest de la France), j'ai sensibilisé des milliers d'enfants et d'adolescents à la protection de la nature.



Les formations dans ce domaine étant "pauvres" (en tout cas dans les années 90), j'ai suivi un BTS de gestion et protection de la nature, en Corrèze. Je me suis rapidement investie dans les milieux associatifs qui m'ont enrichie des expériences des adhérents (GRAINE Midi-Pyrénées, Réseau national Ecole et Nature avec des rencontres d'acteurs issus de toute la francophonie), je dois de nombreux "trucs et astuces" d'animateurs à des dizaines de collègues de toute la France...



Après un séjour au Canada auprès de différents pédagogues du Québec et du Yukon, j'ai choisi de saisir l'opportunité professionnelle de sensibiliser "une masse de population urbaine" : je me suis installée dans un appartement en centre ville d'Argenteuil, "en immersion ", recrutée par cette ville pour développer l'éducation à l'environnement avec les 6 membres de l'équipe des Ateliers-Nature.



Je suis restée 12 ans dans ce défi complexe, parmi des habitants passionnés par la nature et d'autres qui s'en désintéressent totalement. J'ai travaillé au plus près de nombreuses personnes (notamment des jeunes) qui vivent un quotidien déconnecté des saisons et des principes les plus simples du fonctionnement de la nature, et je crois que la capacité d'émerveillement, si ce n'est la force de la connaissance, nous permettent d'atteindre certains habitants qui modifient leur regard au quotidien, leur relation aux autres, la prise en compte de simples arbres dans une cour d'école...

A chaque changement d'élus municipaux, il a également fallu faire preuve de pédagogie pour expliquer cette mission non-prioritaire mais tellement utile pour un "mieux vivre ensemble", notamment en ville, notamment dans des quartiers dits "sensibles".



Le jardin n'était pas une passion pour moi avant d'arriver à Argenteuil, (même si j'ai grandi avec des immenses jardins dont je prenais soin avec ma grand-mère), mais j'ai moi aussi appris à me ressourcer en ville .

Aujourd'hui, j'adore les jardins, je regarde les massifs de fleurs partout où je vais et mon intégration dans une équipe "Espaces Verts" m'a sans doute ouvert sur "le paysage urbain" que je ne connaissais pas en arrivant .



En 2014, J'ai passé l'examen professionnel d'ingénieur option "espaces verts et urbanisme" et en novembre, j'étais reçue avec 14,75 de moyenne aux épreuves. J'ai travaillé le sujet des clauses en faveur du développement durable à intégrer dans les marchés publics, puis, sur une épreuve technique d'aménagement de berges de Seine.



Je compte prendre appui sur toutes mes expériences de management participatif, mutualisation de compétences, mes qualités relationnelles, ma capacité à "tricoter" entre technique et pédagogie pour me positionner sur un nouveau poste, dans une collectivité qui saura me nommer ingénieure et m'accueillir avec mes profondes valeurs de service public, mon honnêteté, mon enthousiasme en faveur de la préservation de la nature et la transmission aux jeunes générations, au-delà des missions techniques à me confier.

Je m'engage, vous vous engagez, engageons-nous !



Mes compétences :

Animation

Animation Nature

Education

Education à l'environnement

Enfance

Environnement

Formation

Nature

Pédagogie

pédagogie active

Collectivités Territoriales

Développement durable, gestion écologique

Concours balcons et maisons fleuris

Candidature 3 fleurs concours des villes fleuries

Chantier espaces verts avec habitants

Management

Patrimoine arboré

Espaces verts

Conduite de projet