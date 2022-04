Cyrille BABIN

Disposant de 20 ans d’expérience dont plus de 10 ans dans la mise en oeuvre de méthodologie de qualification logicielle, je suis intervenu sur des projets depuis la définition ou l’amélioration et jusqu’à la formation et l’accompagnement des MOA et MOE à la mise en oeuvre des préconisations.

Ses activités m’ont principalement orienté, au sein de grandes entreprises, vers :

 La définition et l’amélioration de processus de gestion de projet et plus particulièrement de qualification logicielle

 La conduite du changement (communication, formation et accompagnement) dans la démarche de qualification logicielle et/ou de bonnes pratiques (ISTQB, REQB, CMMI, ITIL) dans lesquelles la gestion des exigences, la gestion de projet et le release management sont souvent abordés

 L’avant vente et le support commercial

Mes expériences pluridisciplinaires me permettent d’appréhender les projets aussi bien sur le plan métier, organisationnel que technique.



Mes compétences :

Méthode agile

Gestion de projet

Test management

Management

Test fonctionnel

Penetration test

Product Owner

Scrum master