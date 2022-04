Cyrille BATAILLE

Installée à Saint Dié depuis 2010, la sociėté WATT AUTOMATION met à votre service ses compètences dans les 3 domaines suivant :

- Le secteur du batiment rèsidentiel

Watt Automation est certifié KNX Partner et integrateur Hager et Crestron.

- La gestion technique du batiment pour le secteur tertiaire (building automation et smart grid)

- L'automatisme industriel (specialiste Siemens)



Mes compétences :

