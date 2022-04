Cyrille BATAILLE

Passionné par les ordinateurs depuis mon plus jeune âge, j'ai suivi un cursus dans le développement informatique.

J'aime créer divers outils pour automatiser certaines opérations récurrentes (suivi de comptes bancaires, surveillance de prix d'applications dans les stores, ...).

Aimant travailler avec l'outil informatique, j'ai appris à utiliser les logiciels de dessins 2D et 3D pour mes besoins personnels (travaux de bricolage, aménagement d'appartement, ...).

Je cherche toujours à apprendre de nouvelles choses pour étoffer mes connaissances, je suis inscris sur des sites proposant divers MOOC.



Pour conclure, j'aime l'informatique et je suis curieux d'apprendre.



Mes compétences :

Développement VBA

Développement VB.Net

Développement C#.Net

Utilisation Pack Office

Dessin 2D - AutoCAD

Dessin 3D - Solidworks

Développement HTML

Requêtes SQL