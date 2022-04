Cyrille BAUNEZ

Je suis coordinateur technique - modéliste et j évolue dans l'univers de la mode depuis plus de vingt ans, au cours desquels j'ai acquis mon expérience technique dans l'industrie du prêt-à-porter haut de gamme (YSL, Lacroix), dans le bureau d'étude Kami (Lacroix, Kenzo, Rykiel, Chloé…), dans des ateliers de création (Balmain, Balenciaga) et dans un département Styling & Uniformes (Vuitton).



La cohérence de mon cursus professionnel met en exergue ma volonté de maîtriser le processus de développement du vêtement, de sa construction à son industrialisation.



Mes connaissances techniques vont de l'interprétation du croquis pour la création du modèle sur un mannequin en bois, en passant par la réalisation du patronage, la coupe et le montage du prototype, les retouches liées aux validations stylistiques, à la normalisation industrielle.



Mes savoir-faire s'expriment également dans l'appréhension de logiciels du pack office 2010, de logiciels techniques Lectra System Kalédo et Modaris (dessin et patronage) et de logiciels infographiques Adobe Illustrator et Photoshop.



Mon sens esthétique, ma créativité, l'écoute dont je fais preuve, mon adaptabilité, ma réactivité, mon autonomie et mon sens des responsabilités m'ont permis d'installer et de consolider les relations de confiance avec les différents clients faisant appel à mes compétences.



Mes compétences :

Conception

Création

Design

Graphisme

Luxe

Manager

Mode

MODELISTE

Prêt à porter

Responsable d'atelier

Management