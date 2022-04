Je suis Cyrille BAYA responsable en chef de l'ONG Fondation Communauté Actions (FCA) dont le siège est à tié tié Pointe-Noire.

Niveau universitaire et j''œuvre principalement dans la préservation de l'Environnement plus précisément dans les Enlèvement et traitement des déchets (chutes de fer, batteries, groupes électrogènes, huiles usagées), en partenariat avec les sociétés de traitement et exportatrice de la place.

En notre qualité de membre confirmé et actif de l'UNESCO, nous représentons un cabinet international d'impacts environnemental et animons de façons permanente les activités d'assainissement à Pointe-Noire et dans le kouilou.

Nous sommes disponible à tout contact pour l'intérêt de la préservation de l'Environnement.

Cyrille BAYA

Études marketing