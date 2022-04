Cyrille BENVENUTO

CINÉMA – Réalisateur et acteur.

2011 : Long métrage Joue contre Joue. Visa 129040.

Voir le film : http://www.youtube.com/watch?v=cM2h7gqN060



2006 : Moyen métrage Comme une Ombre.

2004 : Moyen métrage Coloriage.

2002 : Court métrage Le pot de l’amitié.

Distributeur : Locafilm.com excepté Joue contre Joue en cours de distribution -

Production déléguée: Elévation-Prod.





THÉÂTRE – Comédien.

2011-2012 On ne badine pas avec l’amour de Musset. Théo-Théâtre. Mes, Olivier Courbier. Rôle : Perdican.

2010 Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Théo-Théâtre. Mes, Olivier Courbier. Rôle : Lysandre.

2008-2009 Dom Juan de Molière. Comédie Saint-Michel. Mes, Clémence Mercier. Rôle : Dom Juan.

2007-2008 Les précieuses ridicules de Molière. Théo-Théâtre. Mes, François Teyssier. Rôle : Mascarille.

2007 Love de Murray Schisgal. Théâtre Du Coteau au Plessis-Robinson. Mes, Lisa Olivier. Rôle : Milt.

2005 Huis clos de Jean-Paul Sartre. Théâtre Le Lucernaire. Mes, Lisa Olivier. Rôle : Garcin.

2005 Bal trap de Xavier Durringer. Théo-Théâtre .Mes, Sylvie Haggaï . Rôle : Musso.

2005 Les caprices de Marianne d’ Alfred de Musset. Théo-Théâtre. Mes, Olivier Courbier . Rôle : Coelio.

2004 Monsieur fugue de Liliane Atlan. Théo-Théâtre. Mes, André Benichou. Rôle : Abracha.

2004 Dom Juan de Molière. Vingtième Théâtre. Mes, Philippe Ferran. Rôle : Monsieur Dimanche.

2002-2003 Les fourberies de Scapin de Molière. Théo Théâtre. Mes, Olivier Courbier. Rôle : Sylvestre.

2002 Chroniques de Xavier Durringer. Théâtre Acnav. Mes, Jean Hache. Rôles : Mousse, Gaspard et Fred.

2001 L’aide-mémoire de Jean-Claude Carrière. Théo Théâtre. Mes, Héloïse Martin. Rôle : Jean-Jacques.

2000 Intime conviction de Katherine Gabelle Théo Théâtre. Mes de l’auteur. Rôle : L’avocat de la défense.