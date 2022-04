Cyrille BILLION

35 ans, véritable passionné par la Logistique, mon expérience est totale dans ce secteur depuis l'âge de 15 ans où j'ai effectué mes formations (Logistique des transports puis de Production) et premiers stages dans ce milieu.

Ayant débuté sur des postes de magasinier/cariste et évoluant désormais sur des postes à responsabilités, je garde cette capacité à être proche du terrain et être à l'écoute de mes équipes logistiques.

Cette expérience de 20 ans dans des secteurs différents, me permet de maîtriser les différents aspects de la logistique aussi bien dans la gestion industrielle, en entrepôt, les achats, les transports que l'accompagnement des équipes commerciales dans leurs besoins de distribution (anticipation des besoins, service clients).



Mon activité de correspondant local de presse et celle de Bon Plan des Régions/Ile Maurice, m'a permis de maîtriser ma communication dans mes emplois logistiques et de posséder une approche commerciale.



Mes compétences :

Logistique

Management

SAP