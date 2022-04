Cyrille BISSON

Je suis commercial depuis 1996 et depuis j'ai toujours été sur les routes pour vendre les produits/services des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé.

Pragmatique, méthodique et organisé, je ne laisse rien au hasard, je suis quelqu'un de persévérant et je ne lâche pas le morceau tant que je n'ai pas gain de cause.

Professionnel et impliqué, je suis loyal et déterminé. J'ai une formation initiale dans l'électronique et l'informatique industrielle, suivie par une formation commerciale. Ce qui me donne de fortes aptitudes pour appréhender avec aisance le métier de technico-commercial.



Mes compétences :

Commercial

High-tech

Informatique

technico-commercial