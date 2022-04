Cyrille BLANCHE

Diplômé d’un master en ingénierie économique obtenu à l'IUP de Grenoble, j'occupe actuellement le poste de contrôleur commercial siège social chez Vorwerk France, vendeur à domicile de Thermomix et Kobold. Après 4 ans, en tant que financier/Plant Controller, sur le site nantais de Sun Chemical, producteurs américains d'encres industriels.

J'exerce un contrôle permanent sur les process opérationnels, les comptes et les budgets du site.

Je participe à l'élaboration de la prévision budgétaire et la mise en place des procédures de contrôle et d'analyse d'écarts. J'assure donc la clôture des comptes du site.

Ainsi j'ai la faculté de mettre en place des tableaux de bord significatifs par le biais de choix d’indicateurs de performance pertinents. Ou plus encore, j'ai développé mes capacités dans le contrôle des coûts et la prévention des risques, à l’aide d’éléments comptables respectant les normes IFRS/JSOX et avec une maîtrise dans l’utilisation des logiciels informatiques adaptés (Excel, SAP module CO-FI, Ms Project, B.O).

Grâce à ces compétences, je fournis une assistance dans tous les domaines de l'analyse financière, afin de permettre l'utilisation optimale des ressources.

.



Mes compétences :

Hyperion

Pack office

Comptabilité

SAP consultant fonctionnel SAP FI / CO

IFRS