Cyrille BONFILS

Esprit de synthèse et pragmatisme, ce sont mes principaux atouts.

Je souhaite les utiliser au mieux dans mon quotidien professionnel et personnel



Architecte fonctionnel / Expert SI Décisionnel

- Modélisation, cadrage et chiffrage des projets des applicatifs décisionnels.

- Assistance aux maîtrises d’ouvrage sur la rédaction des expressions de besoins et aux maîtrises d’œuvre sur la conception des spécifications fonctionnelles détaillées

- Expertise sur l’ensemble du périmètre décisionnel d’assurance

- Conception des nouveaux entrants, entretien et rationalisation du patrimoine existant.



J'ai été le Référent Décisionnel dans le groupe GROUPAMA-GAN depuis 10 ans, j'avais en charge la conception des nouvelles expressions de besoins et l'amélioration du patrimoine existant.

Mi 2015, un projet qui s'étale sur 4 ans de refonte totale de notre trajectoire cible décisionnelle a été engagé pour y introduire les réponses à de nouveaux besoins décisionnels liés à l'émergence des technologies BigData.

A l'origine de cette volonté, un besoin affiché d'obtenir des informations décisionnelles en rafraîchissement fréquent (fil de l'eau pour certaines, quotidiennes pour les moins fréquentes), le socle trajectoire est revu sur les phases de collecte. La modélisation cible reste basée sur l'état de l'art de la BI traditionnelle (modèles DataWarehouse en étoile, Datamart orienté métier, piste d'audit pour "communautariser" le pilotage entre les établissements et le Groupe) mais on y ajoute des éléments externes pour préparer notamment la vision Client 360°.



Depuis septembre 2016, j'ai intégré l'AMUE (Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche). La mission confiée est de créer un Système d'Information Décisionnel Unifié qui puisse répondre aux besoins des Universités, des Organismes de Recherche et de leurs tutelles. Une très forte hétérogénéité de pratiques, de systèmes d'information, d'organisation mais une volonté affichée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche de trouver les synergies qui permettront de mener à bien ce projet.



Mes compétences :

Concepteur DataWarehouse

Chef de projet informatique

Architecte fonctionnel décisionnel

MVS

IBM VisualAge Pacbase

Microsoft Windows NT

Microsoft SQL Server

GCOS

DB2

Unix IBM AIX

UNIX

HP Hardware

FOCUS

Informatica PowerCenter

Oracle Database

Cognos