Cyrille BONIN

J’aime rire, ne pas me prendre au sérieux

et prends un réel plaisir à essayer de faire rire les autres :



une grande source d'énergie pour moi.



J’ai une vitalité intérieure que j’ai besoin de partager.



De nature enthousiaste et

positive, je prends la vie et les journées comme elles viennent et trouve que l’imprévu les rend beaucoup plus vivantes.Il est important pour moi de vivre le moment présent et de ne pas rester figé.



J'aime rendre ce qui est compliqué facile et transformer l'impossible en possible.



Je suis passionné par la montagne, la nature et les sports outdoor. Je pratique le trail et l’ultra trail qui sont pour moi des sources de liberté et d’évasion infinies me permettant de me dépasser et de repousser mes limites.



Sensible et attentif au bien-être des personnes, j'ai à cœur qu’elles soient biens, heureuses et épanouies.



Je ressens les émotions de ceux qui m’entourent

et arrive à les comprendre. Les gens me font naturellement confiance et s'attachent à moi quand ils me connaissent.



Je me forme actuellement au coaching.



Mes devises :



"la seule limite que tu as c’est celle que tu te donnes"



"Il y a ceux qui ont des rêves et ceux qui les réalisent, moi je veux les vivre".



Ce que j’aime : les personnes qui sourient



Mes Valeurs : confiance et sincérité



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion

Recrutement cadres

Pilotage

Organisation

Rigoureux

Autonomie

Esprit d'équipe

Commercialisation

Dynamique

Adaptation

Sens de l'initiative

Flexibilité

Achats responsables

Analyse