Cyrille BONNIN

20 ans d'expérience dans le management humain et une véritable passion à devenir facteur de croissance pour mes collaborateurs.

Piloter une entreprise en France comme en Asie, avec des cultures fortes et des habitudes de travail très différentes, est non seulement une mission dans laquelle je m'implique mais c'est un qui me passionne car il évolue sans cesse.

Toujours progresser dans ce domaine est un sujet qui est primordial pour moi. Plus encore que les technologies et les outils de distribution qui se révolutionnent, se former constamment pour créer les conditions qui permettent aux collaborateurs de se sentir reconnu pour leurs talents dans l'accomplissement de leurs missions.

Le leader est celui qui avance, apprends et progresse en permanence. Cela lui permet d'impliquer les personnes qu'il dirige et de les faire réussir.



Mes compétences :

Direction générale

Direction de la Supply Chain

Direction de production

Marketing stratégique

Stratégie d'entreprise

Stratégie des ressources humaines

Planning stratégique

Construction de réseau détail

Stratégie commerciale

Sales Opération Plan

Bonnes Pratiques de Fabrication

Business développement

Système d'information

Développement en Asie

Mode, Bijouterie

Retail marketing

Immobilier d'entreprise

Gestion associative

Protection des animaux