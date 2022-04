La SUZE-SUR-SARTHE, le 20-11-2018



Madame, Monsieur bonjour,



Après avoir exercé différents métiers dans le domaine du bâtiment et de l'industrie, je connais aujourd'hui parfaitement mes préférences et mes ambitions pour ma carrière professionnelle.



Je recherche à présent une entreprise qui me permettra d'exercer comme acheteur et gestionnaire de stocks ou comme métreur deviseur. Ce qui me permettra de mettre en pratique mon côté méthodique, analytique et rigoureux.

Je cherche un emploi stable et à m'épanouir dans celui-ci. Mais aussi avoir des perspectives d'évolution vers un poste à responsabilité et du management.

J'en attend de continuer à accroître mes compétences, soit dans un nouveau domaine d'activité, soit en connaissances techniques soit par l'utilisation de nouveaux logiciels informatiques.



Durant mes précédentes fonctions, j'ai toujours eu le souci de partager les objectifs à atteindre.

Voici les valeurs que je souhaite partager au sein de ma prochaine mission : l'esprit d'équipe, l'envie de réussir et de collaborer.



Je reste disponible pour apporter tout renseignement complémentaire et pour planifier une rencontre afin d'échanger plus amplement.



Sincères salutations.

Cyrille BONIN.



Mes compétences :

Analyser et répondre aux appels d'offres

Evaluer et établir des métrés chiffrés

Piloter une équipe de 6 à 8 personnes

CAO/DAO : Autocad 2D

Assurer un reporting avec l'équipe de production

Négocier les prix pour achats matières premières

Assister techniquement les clients par téléphone

Rédiger les devis

Etablir les dossiers de production et chantiers

Renseigner et élaborer avec le client son projet

Assurer un reporting avec le dirigeant

Planifier et suivre les chantiers

Suivre et relancer les projets des clients

Effectuer les relevés de côtes

Etudes de marges

CAO/DAO : TEKLA Structures 3D

Gérer l'approvisionnement et les stocks

Organiser et suivre la production

Contrôler le respect des temps de production

Réaliser les plans de productions et de pose