Cyrille BOULESTIN

17 ans d'expérience dans l'industrie, 70 millions d'euros investis en 7 ans sur mon dernier site : Les challenges techniques et le management des hommes sont autant de défis et de succès qui m'ont permis de développer des compétences majeures pour évoluer dans un environnement industriel.



Mon ambition : manager une équipe pour réussir des projets techniques ambitieux et découvrir de nouveaux environnements industriels.



Mes Atouts : Ma vision claire des enjeux et des étapes clés des projets, mon savoir faire dans le pilotage des budgets, des performances et de l'activité sont des atouts pour réussir.



Je suis un manager au sens aiguisé de la délégation et de l'accompagnement de mes collaborateurs. J'aime réussir les challenges en équipe, tous ensemble !!



Mes compétences :

Budgets

Engineering

Maintenance

Production

Management

Gestion de projet

Ingénierie

Agroalimentaire

Réglementation industrielle

Amélioration continue

Pilotage d'activité

Pilotage de la performance

industrialisation