Cyrille BRINDEAU

Autodidacte en informatique, ma passion des réseaux et des techniques de programmations m'ont conduit à l'architecture logicielle.



Je maîtrise plusieurs langages (C/C#/C++/PHP/SQL/SH) et differentes plateformes (Linux, *BSD, Windows).



Par le biais de l'informatique, j'ai pu découvrir le secteur bancaire, l'actuariat informatique, l'industrie des télécommunications ainsi que l'edition de logiciel et les sociétés de services.



Au fils des années j'ai acquis de l'expérience sur les technologies client/serveur, la conception d'interface utilisateur, la modelisation des données (objet et relationnel), et plus généralement la programmation orientée objets. J'ai une bonne connaissance du SQL sans maîtriser l'art de l'administration des SGBD. J'ai aussi travaillé en embarqué (C++) sur des systèmes temps réel.



J'ai de bonnes notions en sécurité informatique (format string, buffer overflow, injection de code) mais je n'ai réalisé que quelques audits (C et PHP).



Actuellement je m'interesse au dataminding, la taxinomie et l'intelligence artificielle.



Mes compétences :

Apache

Architecture

Architecture réseau

Bash

Bsd

Design

Design pattern

Framework

GNU

GNU Linux

Informatique

Javascript

Linux

Merise

Microsoft IIS

MySQL

PATTERN

PHP

POO

PostgreSQL

Qmail

RUP

Samba

Sécurité

Sqlserver

UML

VxWorks

Xhtml

XML