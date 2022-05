Patrice BRINDEAU

Recherche continue de missions d'audit, de conseil et d'assistance, notamment en France, Belgique, Pays-Bas, Espagne et Amérique Latine, reposant sur :



- Une longue expérience dans l’organisation, les processus métier, l’optimisation des ressources, la logistique et les systèmes d’information.



- Une solide expertise de l’organisation, du pilotage det de la coordination des projets.



Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des projets à fort impact structurant.



Mes compétences :

Coordination de projets

Conseil

Audit

Systèmes d'information

Pilotage de projets

Logistique

Processus

Organisation

SAP R/3

UNIX

SAP

SAP SD

SAP MM

Oracle

SAP PS

SAP PP

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange Server

Lotus Notes/Domino

IP

EDI

SAP WM

SAP SRM

SAP SCM

SAP PLM

SAP FI

SAP CO

SAP ABAP iDOC

Oracle 9i

Navision

Microsoft Windows

Informix

XML

Solidworks

Sage Accounting Software

SLA

SCM

Poet

Onaya

Mediation

Maximo

ITIL

Consolidations

Capability Maturity Model

COBIT

BizTalk Server

Aide à la décision

Management