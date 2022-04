Delmas RAYMOND

Vincent SPACH, Electricien de métier,

Métier que j'ai exercé dans différents domaines, comme dans l'industrie puis dans le domestique et depuis 1992 dans un établissement de jeu, évoluant d'abord dans une équipe de maintenance en tant qu'éléctricien, puis après plusieurs formation ou plutôt l'envie d'avancer, je me suis retrouvé dans une cellule informatique avec une responsabilité qui à augmenter au fur à mesure que le groupe prennais une empleur sur le marché du jeu en france.

Au jour d'aujourd'hui, responsable informatique de 4 sites dans l'Est de la France.



