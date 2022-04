Jean-François DIGUET

Cadre de direction depuis plusieurs années au cœur de structures sanitaires et médico-sociales je ne conçois pas mon métier sans le dialogue et le partage des opinions.



Les objectifs antinomiques d'une part, de qualité de prise en charge du patient et du résident et d'autre part, de contraintes budgétaires croissantes nécessitent une gestion performante MAIS humaniste.



Impliquer et fidéliser les équipes soignantes doit être le cœur de nos actions en les impliquant dans toutes les décisions stratégiques ou organisationnelles par la communication, le débat et surtout, l'ouverture d'esprit.



"Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences." (Françoise DOLTO)



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Formation

Management

paie

médicosocial

Gestion de projet

GPEC

Direction des ressources humaines