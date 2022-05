Valerie VERRIER

Dotée de réelles aptitudes pour la communication et les relations humaines en général , je sais écouter , conseiller et convaincre les différents opérationnels avec lesquels je travaille au quotidien sur des sujets nouveaux et parfois difficiles.

Je sais m'organiser et gérer les priorités dans des environnements professionnels exigeants et variés.

Je m'épanouis dans un travail d'équipe et de collaboration qui me permet de satisfaire mon besoin de gérer différents projets et être force de propositions pour ma direction.

Professionnelle des Ressources Humaines depuis une vingtaine d'années, psychologue du travail et diplômée de l'IAE en gestion des RH , je sais analyser et élaborer des réponse personnalisées et concrètes à chaque problématique RH rencontrée sur le terrain.



Mes compétences :

Gestion de projet

Communication

Management

Animation de formations

Gestion des ressources humaines

GPEC

Droit social