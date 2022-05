Valerie VERRIER

Titulaire du Diplôme Universitaire de Responsable de formation, de niveau Bac + 4, j’exerce mon métier de Commerciale depuis près de 14 ans, dont les 7 derniers mois au sein du groupe API Restauration. J’ai occupé, au cours de ma carrière, les fonctions d’attachée commerciale, responsable développement puis de responsable grands comptes. Ces expériences enrichissantes m’ont permis de développer de nombreuses compétences dont la conduite d’entretien, l’analyse des besoins, la clarification des objectifs, l’élaboration de contrat, la conception ou l’adaptation de nouveaux outils, l’élaboration de relation de confiance, et des qualités d’écoute, d’analyse des besoins, de reformulation, de définition de stratégie, de construction, proposition et conduite des projets, d’adaptation d’offre aux besoins.



Cependant, j’aspire aujourd’hui, aussi bien professionnellement que personnellement, à orienter ma carrière vers le métier de coach en entreprise qui me permettra d’évoluer et de créer ma propre entreprise.



En effet, j’ai tout naturellement décidé de me diriger dans cette voie car mon intérêt pour le métier, ma sensibilité personnelle, mes compétences et mes qualités sont les bases favorables pour ce nouveau projet. La formation que je m’apprête à suivre, m’apportera tous les outils indispensables à la pratique du coaching professionnel.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management

Informatique

Restauration

Travail en équipe

Réponse aux appels d'offres

Dynamique

Organisation du travail

Autonomie

Gestion de la relation client

Analyse des besoins