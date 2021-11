Au travers de mes différentes missions, j'ai eu l'opportunité d'exercer sur l'ensemble des maillons de la chaîne logistique et cela dans des secteurs d'activité très différents.

Cependant, quelques soient les volumes, les contraintes et voies d'amélioration sont similaires et tournent autour d'un seul objectif : fiabiliser les flux (stocks, délais, coûts, choix des partenaires...).

Agir sur les process est une des clés, la motivation des équipes et le développement des compétences en constituent d'autres, tout comme le concept de mutualisation...

Dans tous les cas, la concurrence nous impose de faire énormément avec peu; il s'agit de faire les bons choix.



Après 9 années d'expérience en supply chain, j'ai fait le choix de reprendre les études afin de prendre davantage de hauteur vis-à-vis de la fonction et parfaire mon expertise.



Aujourd’hui, après mon Mastère spécialisé, je suis à la recherche d'un poste qui me permettra d'organiser et d'optimiser les ressources avec plus d’efficacité, mes 2 objectifs demeurant la Rentabilité et la Satisfaction de mes clients.



Mes compétences :

SAP

Approvisionnement

Logistique

Gestion de la production

Planification

E-commerce

Transport

Grande distribution

Distribution

Négociation