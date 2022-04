BLONDIN PHILIPPE

SITUATION ACTUELLE



RESPONSABLE LOGISTIQUE chez TRANSPORTS DURAND groupe CHAZOT -69330-JONAGE depuis le 7 Mars 1991.





 RESPONSABLE de l’ensemble de la fonction logistique sur 16000 m2 d’entrepôt Multispécialiste (dont une partie sous douane). (produits lourds, aciers, produits industriels, panneaux photovoltaïques, appareils de chauffage, produits alimentaires…différentes méthodes de travail).

 Management d’une équipe de 30 personnes. (Caristes, pontiers, préparateurs, responsables de comptes clients).

 Mise en place de l’entrepôt.

 Déchargement, réceptions marchandises, contrôles.

 Préparation de commandes- Chargements.

 Pilote de la démarche qualité au niveau des entrepôts logistiques.

 Tenus des stocks sur informatique (Magellan, Magistor, SAP + logiciels spécifiques clients).

 Responsable des inventaires.

 Relation directe avec le service exploitation - affrètement.

 Relation directe avec les clients (mise en place des cahiers des charges des prestations logistiques).

 Traitement des litiges transports.

 Facturation prestation stockage.

 Achats de consommables et autres nécessaires dans l’exploitation d’un entrepôt.

Achat matériels de manutention.





QUALIFICATIONS





Diplômes :



 MASTERE SPECIALISE EN MANAGEMENT DE LA CHAINE LOGISTIQUE GLOBALE.

(Ecole Supérieure de Commerce-42-ST-ETIENNE – 2012)



 DUT Transports et Logistique.

(Université de Haute Alsace –68- MULHOUSE – 1989).



 Brevet de Technicien Transports.

(Lycée Colbert –69- LYON – 1987).





Langues étrangères :



 Anglais. (Remise à niveau en cours).





EXPERIENCES DIVERSES



 Permis B & C.

 ATTESTATIONS DE CAPACITE (Marchandises, Voyageurs, Commissionnaire de transport).

 CACES 1-3-5, conduite de nacelles. (Expérience de 25 ans). Pontier.

 Connaissances Pack Office.

 Préparateur de commandes/livreurs durant tous les mois d’été de 1986 à 1990.

(Sté GIE LIVRES DIFFUSION ; FR3 ; PAYET ; SOLYBO).



 Président du jury d’examen CAP agent d’entreposage et de messagerie (2003 ; 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007).

 Tuteur régulier de nombreux stagiaires. (Contacts avec les professeurs et formateurs).

 Participation à de nombreuses séances d’examens (CAP, BEP, BAC PRO) et de sélections d’entrées du DUT GTL, en tant qu’intervenant professionnel.

 Conseiller de l’Enseignement Technologique du Rhône.

 Service national dans l’armée de l’air en tant qu’officier, responsable de l’encadrement des appelés au sein d’un escadron de défense Sol-air.





DIVERS



 Pratique du tennis, football, cyclisme (loisir).

 Président de l’association des copropriétaires de mon lotissement

 Très bonne santé, très bonne résistance au stress, patient et pédagogue.



Mes compétences :

QUALITÉ

MANAGER

TRANSPORT

LOGISTIQUE

PÉDAGOGUE

Lean Manufacturing

IMPLANTATION D'ENTRPOT