Philippe PERRET

De formation Bac+2 en Transport et Logistique, j’assure des fonctions de type responsable Transport. Mes expériences m’ont permis de développer de l’autonomie, de la rigueur et de la réactivité mais aussi d’enrichir fortement mes compétences dans les domaines de l’optimisation de tournées, du management, du relationnel, de la maîtrise de la réglementation transport.

J’ai réorganisé en synergie avec les services ordonnancement et les services commerciaux le plan transport de différentes structures. J’ai également modifié si nécessaire la partie distribution et affrêtement. Je suis l’interface entre les clients, l’équipe commerciale et les chauffeurs et membre actif de différents comités de pilotage. J’élabore un certain nombre d’indicateurs et d’outils de mesures les activités de mon service.

J’apprécie le travail en équipe dans le respect de chacun, j’aime les situations qui me permettent d’exprimer pleinement mes qualités professionnelles et humaines et dans lesquelles je peux relever les enjeux et challenges majeurs liés à ma fonction.



Mes compétences :

Transport

Informatique

Service client

Management

Logistique

Gestion des ressources humaines