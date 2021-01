Franck DAGA

Je propose une solide et riche expérience en Supply Chain globale, acquise dans de grands groupes des secteurs alimentaire et non alimentaire : TFE – Heineken – Transgourmet - Bricomarché



Mes atouts, un parcours,

1- chez tous les acteurs : Transport-Prestation Logistique, Industrie et Distribution Spécialisée.

2- sur l’ensemble des métiers : Transport, Entrepôt, Planning, Approvisionnement, Achat, service client

3- Une expérience mixte : encadrement d’équipe opérationnelles puis Direction en siège (logistique amont) en management d’équipe pluridisciplinaire multi sites sur un périmètre national & international





Mes principales compétences :

1. Vision : Savoir traduire une stratégie d’entreprise en une Supply Chain performante, agile et un service au client optimisé

2. Projet : Piloter des projets de transformation d'organisation, Système d'information Supply Chain

3 . Management : Fédérer, animer, développer les compétences d’équipes pluridisciplinaires (hiérarchique et Fonctionnel) et multi sites afin pour atteindre la performance attendue …. en équipe



Mon projet :

Intégrer une ETI de l’industrie ou de la distribution en phase de transformation, afin d’y concevoir une Supply Chain adaptée, agile et créatrice de valeur



Mes compétences :

Logistique

Approvisionnement

Management

Distribution

Gestion de projet

APS

Amélioration de process

Kaizen

Amélioration continue

Lean supply chain

Supply Chain

Relationship Management

eProcurement

SAP SCM

SAP R/3

SAP PP MRP

SAP PP

SAP MM

SAP ERP

SAP

Pick and Pack

ISO 900X Standard

Forecasting

EDI

Data Centre