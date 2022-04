Francois PLANCKE

Manager doté d'une solide expérience incluant le management stratégique et opérationel d'une direction technique, la définition et l'évolution de produits/services et de la plateforme technique associée, la gestion de projets complexes, la négociation de parteneriats stratégiques, la roadmap innovation (incluant le dépôt de brevets), une évolution en contexte internationnal (clients, partenaires et équipes).



Principales compétences: faire d'un concept un produit, innover dans les usages/les interfaces,/les technologies, piloter des structures agiles pour prendre de vitesse la concurence, traduire les commentaires des utilisateurs en amélioration des produits/services, gérer une offre multi-canal.



Mes compétences :

Javascript

PHP

JQuery

C++

Android

Solr

Lean Startup

Agile

Bootstrap

Mahout

Machine Learning

Management

Innovation

Scrum

HTML 5

Maps API V3

Knockout.js