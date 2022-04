Cyrille BRISSEAU

Je suis actuellement à la recherche d'un travail dans le développement et l'intégration web. J'ai suivi les cours de la 3WAcademy à Nantes fin 2016.

Pendant cette formation, je me suis spécialisé dans l'utilisation de html, css, php, javascript et SQL.



Avant, j'étais datamanager au sein du centre d'investigation clinique du chu de poitiers.



Durant mes années universitaires, j'ai acquis des connaissances en création et gestion de base de données et l'utilisation des différents tests statistiques. J'ai appris à utiliser différents logiciels et différents langages informatiques ( notamment SAS, Visual Basic, R, SQL et Business Object), sélectionner les données les plus intéressantes et interpréter les résultats statistiques de ces dernières.



Durant mes stages, en plus de développer ces compétences, j'ai mis à profit mon relationnel, mes capacités d’analyse et mon sens à mettre en priorité les points les plus importants du sujet m’ont permis de réussir les missions qui m’ont été confiées. Lors de mon poste au CHU de Poitiers, j'ai mis au point différents programmes SAS pour 2 bases de données en lien avec la leucémie myéloïde chronique. La première s'occupait de patients considérés comme soignés de la leucémie pour voir comment évoluait leur état de santé lors d'un arrêt du traitement. La deuxième était une base sur une étude de phase II pour un médicament pour traiter cette leucémie.



Mes compétences :

Data manager

Statistiques

BO

SQL

Visual Basic

SAS Statistical Package

Microsoft Excel

Microsoft Access

Sphinx Software

SPSS

SPAD

Oracle

Oncology

HTML

Business Objects

PHP 5

CSS

JavaScript

Visual Basic for Applications

Personal Home Page

Data Mining

Cascading Style Sheets